جمال سليمان: بعد 13 سنة متجهين لدمشق.. والله اشتقنا يا شام

القاهرة- مصراوي:

شارك النجم جمال سليمان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو كشف خلاله عن توجهه إلى دمشق بعد 13 سنة من الغياب.

وقال جمال "في الطيارة بعد ١٣ سنة متجهين لدمشق.. زمان والله اشتقنا يا شام".

كان جمال سليمان تحدث مؤخرا عن دور الفن وأحداث سوريا، في ندوة أقيمت شهر ديسمبر الماضي في نقابة الصحفيين.

النجم السوري جمال سليمان، حل ضيفا على لجنة الشئون العربية في نقابة الصحفيين، في ندوة حملت عنوان "الفن والعروبة وأحداث سوريا".

اللقاء كان الأول الذي يظهر من خلاله عقب حديثه عن تفكيره في الترشح للرئاسة في سوريا، كما أعلن الفترة الماضية عن استعداده لتصوير مسلسل عن سجن "صيدنايا"، الذي يعد من أبرز السجون التي نالت شهرة واسعة عقب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.