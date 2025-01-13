قبل عرضه في السينما.. آية سماحة تكشف تفاصيل إصابتها أثناء تصوير فيلم "6 أيام"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة آية سماحة عن إصابتها أثناء تصوير فيلم "6 أيام"، المقرر عرضه في السينمات يوم 15 يناير الجاري.

وحلت آية سماحة ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "دي ام سي".

قالت: "صورنا في الصيف بملابس شتوية وجالي ضربة شمس مع إننا قاعدين في مكان بس جسمي حبس حرارة غير طبيعية ولابسة فرو ، وأنا بقول 15 صفحة، التصوير مكنش سهل وتعبت جدًا".

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يدور فيلم "6 أيام"، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد أن اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

فيلم "6 أيام"، من انتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

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