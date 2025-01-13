حدث بالفن | استغاثة طليق فنانة ومسابقة العوضي ونقل فنان للمستشفى بعد تعرضه للضرب
12:05 ص الإثنين 13 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول صورة لـ عبد المنعم عمايري بالمستشفى بعد تعرضه للضرب في سوريا، ريهام عياد.."مش ندمانة على عنوان حلقة أحمد عدوية"، طليق الفنانة أيتن عامر يستغيث بالرئيس السيسي.. ما السبب؟، محمد هنيدي يسخر من نجم ريال مدريد، أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأخبار.
محمد هنيدي أيتن عامر ميسرة ياسمين صبري مسلسلات رمضان 2025 محمد سعد الدشاش أحمد العوضي عبد المنعم عمايري ريهام عياد أحمد عدوية إلهام شاهين عيد ميلاد سميرة سعيد محمد رمضان
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