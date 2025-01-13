مي عمر أنيقة وكنزي عمرو دياب مع صديقها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ليلى علوي تبهر الجمهور بإطلالة أنيقة وهي تعزف على البيانو (صور وفيديو)

بالصور.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سارة سلامة تشارك متابعيها صورًا من مشاهدها في مسلسل "نقطة سودة"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار، إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

أوكا

شارك مطرب المهرجانات "أوكا"، صورة جديدة له وظهر مع زوجته الفنانة مي كساب، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عمل جديد".

نوال الكويتية

ظهرت الفنانة نوال الكويتية، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة، من كواليس، مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار غليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت كاجوال.

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب مع صديقها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود والبنفسجي.

هاجر الشرنوبي

نشرت الفنانة هاجر الشرنوبي مجموعة صور، من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت كاجوال.

روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها الفنان أشرف زكي وبناتها.