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سارة سلامة تشارك متابعيها صورًا من مشاهدها في مسلسل "نقطة سودة"

11:07 م الأحد 12 يناير 2025
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    سارة سلامة في مسلسل نقطة سودة
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    سارة سلامة في مسلسل نقطة سودة (3)
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    سارة سلامة في مسلسل نقطة سودة (1)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، صورًا جديدة من كواليس مسلسلها "نقطة سودة".

ونشرت سارة، مجموعة صور من مشاهد جمعتها بالفنان أحمد فهمي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

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وشاركت سارة سلامة في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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سارة سلامة مسلسل نقطة سودة أحمد فهمي انستجرام سارة سلامة
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