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بالصور.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

10:43 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت تفاعل الجمهور.

ونشرت "رانيا"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللونين الأسود والبنفسجي.

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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