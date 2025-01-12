بعد التأخر في النتيجة أمام برشلونة.. محمد هنيدي يسخر من نجم ريال مدريد

كتب - معتز عباس:

سخر الفنان محمد هنيدي من نجم فريق ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، بعد انتهاء الشوط الأول بتأخر العملاق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

فالفيردي صرح في وقت سابق، وقال: "لقد تعرضنا للإذلال ولم نتمكن من النوم بعد الخسارة 4/0 في الكلاسيكو الماضي"، ليعلق هنيدي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، ساخرًا: "واضح إنك مش هتنام السنادي"

يذكر أن محمد هنيدي يشارك بفيلم "الجواهرجي" الذي يعود من خلاله للتعاون مع النجمة منى زكي بعد غياب، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



اقرأ أيضا..

ليلى علوي تبهر الجمهور بإطلالة أنيقة وهي تعزف على البيانو (صور وفيديو)

بفستان ذهبي أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار رفقة كلبها والجمهور يغازلها (صور)



