ليلى علوي تبهر الجمهور بإطلالة أنيقة وهي تعزف على البيانو (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ليلى صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي تعزف على "البيانو" مرتدية فستان ذهبي مميز.

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""رقيقة وراقية"، "بتستاهلي اكتر من كذا ياوردتنا"، "ربنا ما يحرمنا من طلتك"، "جميلتنا"، "تحفة"، "صورة جميلة".

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يذكر أن، ليلى علوي بدأت حياتها الفنية مبكرًا جدًا، حيث عملت و هي لا تزال صغيرة مع أبلة فضيلة في الإذاعة و برنامج ماما سميحة في التلفزيون، كما شاركت في العديد من برامج الأطفال، ودرست في المدارس الفرنسية وتخرجت في كلية التجارة في عام 1991.

ومن أعمالها التليفزيونية "العائلة، التوأم، الأنسة، طيور الصيف، أخو البنات، تعالى نحلم ببكرة، ألف ليلة وليلة"، وحصلت على العديد من الجوائز السينمائية وعملت منتجة لفيلم "يا مهلبية يا"، كما تم تكريمها في مهرجانات عديدة.

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