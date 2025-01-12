طليق الفنانة أيتن عامر يستغيث بالرئيس السيسي.. ما السبب؟

كتب - معتز عباس:

استغاث مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، زاعمًا أنه يتم منعه من تنفيذ حكم قضائي برؤية أبنائه.

ونشر عز العرب، الاستغاثة، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وكتب: "استغاثة.. يتم منعي من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولادي".

وكانت الفنانة أيتن عامر تحدثت عن أزمتها مع طليقها، بعد تبادل الاتهامات وتفاقم الأزمات بينهم وإعلان الأب أنه لا يتمكن من لقاء أولاده أو الحديث معهم.

وقالت أيتن في تصريحاتها لبرنامج "Et بالعربي": "طبعًا موجود دايمًا وبيكلمهم على طول، وأنا اتخليت شوية أني أقابل صحابي بره البيت بقيت بستخسر الوقت اللي ببعد فيه عن الولاد عشان أروح أصحابي وأنا دلوقتي معنديش حاجة غير بيتي وشغلي".

يذكر أن محمد عز العرب تزوج أيتن عامر عام 2015، وانفصلا في أغسطس 2022.





اقرأ أيضا..

بحضور مايكل أوين.. صور جديدة من كواليس فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

بفستان ذهبي أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار رفقة كلبها والجمهور يغازلها (صور)