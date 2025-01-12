بفستان ذهبي أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار رفقة كلبها والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ريم مصطفى وخطفت الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريم، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، جلسة تصوير جديدة، ظهرت مرتدية فستان ذهبي رفقة كلبها.

ووضعت ريم، تعليقًا على الصور، وكتبت: "يتساقط في الذهب والبهجة".

وتفاعل رواد انستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى من القمر"، "زي القمر ما شاء الله"، "أنيقة وزي القمر"، "أجمل واحدة".

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يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة

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