ميسرة لمصراوي: "العمل مع خالد يوسف متعة وبيريح الممثل"

كتبت-بسمة ثروت:

قالت الفنانة ميسرة إن رفض اعتزال الفنان عادل إمام أنانية، وأنها ترى أن العمل مع المخرج خالد يوسف متعة.

وتحدثت ميسرة في تصريحات خاصة لمصراوي عن التعاون مع المخرج خالد يوسف قائلة: "تعاونت مع المخرج خالد يوسف بمسلسل (سره الباتع)، والعمل معه متعة، برغم إنهم خوفوني منه، ووصفوه بالعصبي، إلا أنني وجدته على العكس تماماً، هادئ للغاية، ومحترم، ويحب أن يريح الممثل، ويحرص عليه، ويمنحه الطاقة الإيجابية كي يعطي أفضل ما عنده، وإذا أكرمني الله بالعمل معه مرة أخرى سأكون سعيدة للغاية".

وعلقت على شائعات اعتزال الزعيم وقالت: "رفض اعتزال الزعيم عادل إمام من جانب جمهوره ومحبيه أنانية، فلا يجب حرمانه من راحته في سبيل إسعادنا، بعد أن قدم عطاء فني كبير وغير مسبوق، وبدأ مسيرته الفنية منذ أن كان عمره 18 عام، وحاليا يريد الاستمتاع بحياته مع عائلته التي حُرم منها، بسبب الشغل ومن حقه ذلك، وأتمنى له الصحة، والعمر المديد، وهو رمز لمصر نفتخر به في الوطن العربي أجمع، وأنا أحرص على الاطمئنان عليه دائما من خلال أصدقائه المُقربين، وسأقوم بزيارته قريباً بإذن الله بمجرد تحديد موعد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميسرة "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، وحسين فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وميسرة، وقصة يوسف إدريس، وسيناريو، وحوار خالد يوسف، وإخراج خالد يوسف.