بملابس رياضية.. مي عمر في أحدث ظهور على "إنستجرام" وملك زاهر تتفاعل

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، بإطلالة رياضية.

ونشرت مي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "على استعداد للتغلب على اليوم، بداية قوية"، والتي تفاعلت معها الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر.

ونالت الصورة استحسان رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تعريف الجمال بكل معانيه"، اية الجمال دة"، "جمال مابعده جمال"، "احلى ملكة في الكون كله"، "رائع يا ملكتي الجميلة".

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ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في السينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام.

وتدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إطار من التشويق والرومانسية، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن، مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنانة عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.





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