شكري سرحان يدخل قوائم "إكس" بعد أزمة عمر متولي

كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان الراحل شكري سرحان، قوائم تريند موقع "إكس"، مع تصاعد الجدل المثار حول حديث الفنان عمر مصطفى متولي والفنان أحمد فتحي عنه وانتقاد موهبته.

الفنان الراحل شكري سرحان دخل القائمة مع تصاعد الجدل حول آراء الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، خلال حواره مع الفنان أحمد فتحي، والتي أشار فيها أن الفنان الراحل نال نجومية، تفوق حجم موهبته.

ومن جانبها أصدرت عائلة الفنان الراحل شكري سرحان بيانًا عبر المتحدث الإعلامي باسمها، الإعلامي محسن سرحان، وجهت خلاله انتقادات إلى رأي الفنان الشاب عمر متولي.

وجاء في البيان: "هل تعلم يا عمر يا صاحب الموهبة الصغيرة حاليا ولربما تثقلها الأيام فيما بعد أن العالمية جاءته تسعى وشارك في عدة أفلام عالمية منها قصة الحضارة وابن كليوباترا، ولكنه رفضها لتمسكه بأسرته الصغيرة وحرصه على تربية ولديه الصغيران وقتها يحيى وصلاح تربية شرقية إسلامية خوفًا من الحياة في أوروبا ولأنه كان يتخذ الفن رسالة ولم يسعى للتربح واكتناز الأموال كما يفعل الجميع الآن إلا مارحم ربي".

وتابعت: "هل تعلم يا عمر أن عائلة سرحان من أكبر العائلات الفنية في الوطن العربي ولم تلعب الواسطة دورًا في حياة أحدهم كما فعلت معك كونك ابن شقيقة عادل إمام، وأظنك قد بلغت الأربعين من عمرك أو قاربت ولم تحقق نجاح يحسب لك ولم تحصل على بطولة حتى الآن رغم واسطتك، وإذا ما قارناك بشكري سرحان حين بلغ الأربعين فقد تجاوزت أفلامه فى هذا العمر أكثر من 100 فيلم منها أكثر من 90 فيلم على الأقل بطولة مطلقة من إنتاج أشهر شركات الإنتاج وأكبر المخرجين، ولا أخفيك سرًا أن زميله الفنان العالمي عمر الشريف أنتج له فيلم ليضمن أمواله وأظنك لا تعرف اسم الفيلم ولا تعرف هذه المعلومة من الأساس، شكري سرحان كان فتى أول ونجم من بداية عمر العشرين وأنت قد بلغت الأربعين ومازلت زغرات، فهل يقيم الزغرات النجوم ياعمر؟

ومن جانبه رفض نقيب المهن لتمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحفية، ما تحدث عنه الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، مؤكدا بأنه لن يسمح بإهانة الرموز الفنية الذين قدموا فنًا لا يزال خالدا، مؤكدًا أن المتجاوزين من أعضاء النقابة سيصل الأمر معهم إلى الشطب الكامل من النقابة.

وعلى جانب آخر عارض الناقد الفني طارق الشناوي، موقف نقيب المهن التمثيلية، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: " تجريم الرأي هو أسوأ قرار من الممكن أن يعيشه الوطن، ودخول نقيب الممثلين أشرف زكي على الخط وتهديده بشطب أي فنان يجهر برأيه الفني في فنان أراه هو الخطيئة الكبري التي ارتكبها النقيب، لا توجد أحكام مطلقة في أي إبداع مهما بلغت مكانة المبدع، سواء كان يعيش بيننا أو رحل عن عالمنا".

وتابع: "أنا لا أتفق مع عمر متولي وأحمد فتحي في رأيهما، عن شكري سرحان، إلا أنه يظل رأيا نناقشه برأي آخر، التهديد بقطع لسان من يخالفنا الرأي وتهديده بقطع عيشه أمور لا تليق إنسانيا وقانونيا، استخدام أمثلة في بيان رسمي علي شاكلة (اللي مالوش كبير يشتري له كبير)، لا تليق بأستاذ أكاديمي مثل نقيب الممثلين".

الشناوي تابع: "كل الكبار مثل أم كلثوم وعبد الوهاب ويوسف وهبي وطه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف شاهين وأنور وجدي وصلاح أبو سيف وغيرهم تعرضوا في حياتهم وبعد رحيلهم لانتقادات مماثلة، ولم يسبق أن تم تهديد أصحاب تلك الآراء بقطع عيشهم، شيء من العقلانية والمنطق أتمنى أن تتحلى به النقابة".