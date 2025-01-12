أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أحمد العوضي عن مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قرر اختيار 20 فائزًا من متابعيه بعد الإجابة على أسئلة تخص مسلسله الجديد "فهد البطل".

كتب العوضي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "سؤال المسابقة رقم ٣٨: 1- اسم عصام السقا في مسلسل فهد البطل، 2- اسم كارولين في مسلسل فهد البطل، 3- اسم ميرنا نور الدين في فهد البطل. هختار ٢٠ فايز من أخواتي وتلت أيام وهلم الورق".

يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" وهو تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويضم العمل مجموعة من النجوم بجانب أحمد العوضي، أبرزهم ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، نسرين أمين، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، عايدة رياض، صفوة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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