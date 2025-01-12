غادة عبدالرازق تفتح صندوق الذكريات وتنشر صورتين من 2009

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تعود لعام 2009.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "العودة إلى 2009، كنا دائماً سابقين الزمن".

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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