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منة عرفة تنضم لفريق عمل "وتقابل حبيب"

02:55 م الأحد 12 يناير 2025

الفنانة منة عرفة

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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة منة عرفة، عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ونشرت منة، مقطع فيديو من كواليس العمل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "بسم الله، وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

منة عرفة

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منة عرفة نجوم الفن مسلسل وتقابل حبيب دراما رمضان 2025
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