منة عرفة تنضم لفريق عمل "وتقابل حبيب"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة منة عرفة، عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ونشرت منة، مقطع فيديو من كواليس العمل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "بسم الله، وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

لطيفة عن مجدي يعقوب: "نعمة ربانية للبشرية كلها"

"فعلا مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري تتصدر قوائم "يوتيوب" لليوم الخامس

بعد إثارته للجدل والهجوم عليها.. ريهام عياد: "مش ندمانة على عنوان حلقة أحمد عدوية"

إلهام شاهين تنشر صورًا جديدة مع نجوم الفن من عيد ميلاد سميرة سعيد

حرائق لوس أنجلوس.. ممثلة أمريكية تتبرع بـ50 ألف دولار لمساعدة المتضررين