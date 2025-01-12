أول صورة لـ عبد المنعم عمايري بالمستشفى بعد تعرضه للضرب في سوريا

كتب- مصطفى حمزة:

نشرت ابنة الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، أول صورة له من المستشفى، عقب تعرضه للضرب، في أحد شوارع سوريا، يوم الخميس الماضي.

"مريم" ابنة الفنان السوري، نشرت عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، صورة لوالدها م داخل المستشفى، وكتبت: "الحمد لله على سلامتك حبيب قلبي".

وكانت ابنة الفنان عبدالمنعم عمايري، كشفت يوم الجمعة الماضي، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن تعرض والدها، للضرب، في أحد شوارع سوريا، حتى فقد الوعي تماما.

ومن جهتها علقت الفنانة السورية أمل عرفة، الزوجة السابقة للفنان، على الحادث عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت "عبد المنعم عمايري، كرامتك على العين والراس يا أبو ولادي، سلامتك يا بلد".



الفنان عبدالمنعم عمايري، ممثل تعود أصول عائلته إلى قرية الجاعونة في فلسطين، وولد وعاش في سوريا، وشارك في أعمال عديدة، حتى نال فرصته في البطولة المطلقة في المسلسل الكوميدي "مبروك".

وشارك الفنان عبدالمنعم عمايري، في بطولة مسلسلات عديدة، منها: بقعة ضوء، والولادة من الخاصرة، وصراع التلال، والأيام المتمردة، وياقوت والشوكة السوداء وعلى صفيح ساخن وأهل الغرام وغيرها.