بعد البراءة.. هيثم محمد يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر الفنان هيثم محمد قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل"، عقب صدور حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءته من التهمة الموجهة له بشأن حيازة مواد مخدرة.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على الفنان داخل شقة بمنطقة الطالبية، استنادًا إلى معلومات أكدت وجوده هناك لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه، وأثناء المداهمة، تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته.

يُذكر أن الفنان هيثم محمد قدم العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة لدى الجمهور، ومن أبرزها: "أين قلبي"، "يا رجال العالم اتحدوا"، و"رحلة العمر".

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