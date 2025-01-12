"فعلا مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري تتصدر قوائم "يوتيوب" لليوم الخامس

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كتب- مصطفى حمزة:

واصلت أغنية "فعلا مبيتنسيش" للمطربين تامر حسني ورامي صبري، لليوم الخامس على التوالي تصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب "فعلا مبيتنسيش"، يحافظ على المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثررواجا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن المليون و800 ألف مشاهدة، بعد 5 أيام من طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.