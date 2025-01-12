بعد إثارته للجدل والهجوم عليها.. ريهام عياد: "مش ندمانة على عنوان حلقة أحمد عدوية"

كتب- مصطفى حمزة:

أثارت "البلوجر" ريهام عياد، حالة من الغضب عقب تقديمها حلقة في برنامجها "القصة وما فيها" عن المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، حملت عنوانا أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه البعض بأنه صادم ولا يليق، وذلك بعد وفاته في 29 ديسمبر الماضي.

ريهام عياد، خلال ظهورها في برنامج "بالأصول"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبدون، في قناة "الشمس"، تحدثت عن موقفها من تقديم الحلقة، وحالة الغضب التي أثارتها.

وقالت "مش ندمانة على عنوان حلقة أحمد عدوية، وكنت عايزة أعرف الناس حقيقة الموضوع ده، وده اللي حصل لأن الناس عرفت الحقيقة من الحلقة"،

وتابعت: "العنوان مكانش لجذب الانتباه، احنا مش محتاجين نعمل ده، لكن ده السؤال اللي كان بيدور في عقول الناس، ودور القصة وما فيها إنه يجاوب على الأسئلة اللي بتدور في عقول الناس ويصححها، وهتخذ الإجراءات القانونية ضد أي حد هاجمني وغلط فيا بسبب عنوان الحلقة".

وكانت ريهام عياد تعرضت لهجوم كبير من جمهور النجم الراحل، عقب نشرها الحلقة بعنوان أثار غضبهم، وتحدثت خلالها عن حقيقة الحادث الذي تعرض له المطرب الكبير قبل سنوات طويلة.

المطرب الشعبي أحمد عدوية، رحل عن عالمنا يوم 29 ديسمبر 2024، وتم مؤخرا تكريم اسمه في احتفالية "يوم الثقافة المصرية"، التي أقيمت تحت رعاية وزير الثقافة د.أحمد هنو.