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لطيفة عن مجدي يعقوب: "نعمة ربانية للبشرية كلها"

12:22 م الأحد 12 يناير 2025

الدكتور مجدي يعقوب والفنانة التونسية لطيفة

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كتبت- سهيلة أسامة:

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن فخرها بالدكتور مجدي يعقوب، إذ يسعى من خلال مشروعه البحثي الجديد لتطوير صمامات قلب طبيعية مصنوعة من أنسجة الجسم البشري، قادرة على النمو داخله بشكل طبيعي.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "من أعظم وأبسط وأرقى الناس اللي قابلتها في حياتي، القيمة والقامة العملاق والنعمة الربانية اللي ربنا جابهالنا للبشرية كلها البروفيسور مجدي يعقوب ابن مصر العظيمة الولادة".

وتابعت: "كم أنا فخورة، وكلنا بنحمد ربنا على نعمة وجودك في حياة الإنسانية والبشرية كلها، كم أنت عظيم بهذا الإنجاز العظيم، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، ولو في أيقونة في العالم العربي فـ مجدي يعقوب يتصدرها بجدارة."

يذكر أن لطيفة حصلت مؤخرا على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

ألبوم "مفيش ممنوع" تضمن 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 7 أغاني.

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