إليسا: هذا ما يريده الشعب اللبناني "جيش شعب دولة"

أميرة أديب في برلين وهاجر أحمد مع زوجها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب- مصطفى حمزة:

أعربت المطربة اللبنانية إليسا، عن تضامنها مع حملة "جيش شعب دولة"، التي تم تدشينها في لبنان، عقب انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية.

المطربة إليسا، وضعت صورة الرئيس اللبناني جوزيف عون، المصحوبة بشعار الحملة، عبر صفحتها في موقع "إكس"، وكتبت: "هيدا شعارنا وهيدا وطننا.. هذا ما يريده الشعب اللبناني شعاراً وقراراً. جيش شعب دولة، وفعلا صار وقت التغيير".



البرلمان اللبناني، أعلن يوم الخميس الماضي، انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية، بعدما حصل على 99 صوتا من بين 128 خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري.