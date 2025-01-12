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حدث بالفن| يسرا ترقص وفنانة تعلن ارتداء الحجاب ورسالة سارة نخلة لمحمد رمضان بسبب أحمد العوضي

12:05 ص الأحد 12 يناير 2025
حدث بالفن| يسرا ترقص وفنانة تعلن ارتداء الحجاب ورسالة سارة نخلة لمحمد رمضان بسبب أحمد العوضي

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف، رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد سميرة سعيد، سارة نخلة توجه رسالة لمحمد رمضان، ماس محمد رحيم تكشف كواليس رؤيتها لوالدها في الحلم بعد رحيله، يسري نصر الله يكشف عن رأيه في القبلات والمشاهد الجريئة في السينما، أميرة أديب تحتفل بانضمامها لمسلسل "عايشة الدور"رمضان 2025، نجمة ستار أكاديمي نينا عبد الملك تقرر ارتداء الحجاب، وغيرها من الأخبار.

ويزو نينا عبد الملك أميرة أديب يسري نصر الله فيلم لأول مرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وفاة سمير عوف محمد رحيم سارة نخلة محمد رمضان أحمد العوضي العتاولة 2 عيد ميلاد سميرة سعيد

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