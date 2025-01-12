حدث بالفن| يسرا ترقص وفنانة تعلن ارتداء الحجاب ورسالة سارة نخلة لمحمد رمضان بسبب أحمد العوضي

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف، رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد سميرة سعيد، سارة نخلة توجه رسالة لمحمد رمضان، ماس محمد رحيم تكشف كواليس رؤيتها لوالدها في الحلم بعد رحيله، يسري نصر الله يكشف عن رأيه في القبلات والمشاهد الجريئة في السينما، أميرة أديب تحتفل بانضمامها لمسلسل "عايشة الدور"رمضان 2025، نجمة ستار أكاديمي نينا عبد الملك تقرر ارتداء الحجاب، وغيرها من الأخبار.