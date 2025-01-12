أميرة أديب في برلين وهاجر أحمد مع زوجها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



آسر ياسين

كشف الفنان آسر ياسين، عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الحب كله"، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أميرة أديب

خضعت الفنانة الشابة، أميرة أديب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في برلين.

تارا عماد

خضعت الفنانة تار عماد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة أثناء حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بأحد الأماكن العامة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رانيا منصور

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار، بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها بفستان أسود جذاب.

لقاء الخميسي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن خضوعها لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورة منها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أسود خطفت به الأنظار.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ميرنا وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.

نور النبوي

نشر الفنان الشاب نور النبوي، صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها على متن "فلوكة" على ضفاف النيل، وحازت الصور على إعجاب متابعيه.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها في أحدث ظهور رفقة زوجها.