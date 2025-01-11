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بالصور.. ندوة وتوقيع كتاب الراحل نور الشريف في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

11:48 م السبت 11 يناير 2025
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    الفنان طارق الإبياري
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    الكاتب جمال عبد القادر_1
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    سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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    سيد فؤاد مع جمال عبد القادر وفايزة هنداوي
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    كواليس ندوة توقيع كتاب الراحل نور الشريف
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    عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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    ندوة توقيع كتاب النجم الراحل نور الشريف
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    الكاتبة فايزة هنداوي
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كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء اليوم السبت، ندوة وحفل توقيع كتاب النجم الراحل نور الشريف، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الأقصر على "إنستجرام"، صور للندوة وظهر خلالها عدد من النجوم وهم الفنان طارق الإبياري، الفنان عمرو عبد العزيز، الكاتبة الصحفية والناقدة فايزة هنداوي، ومؤلف الكتاب جمال عبد القادر، سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير.

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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية نور الشريف نجوم الفن طارق الإبياري
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