بالصور.. ندوة وتوقيع كتاب الراحل نور الشريف في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء اليوم السبت، ندوة وحفل توقيع كتاب النجم الراحل نور الشريف، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الأقصر على "إنستجرام"، صور للندوة وظهر خلالها عدد من النجوم وهم الفنان طارق الإبياري، الفنان عمرو عبد العزيز، الكاتبة الصحفية والناقدة فايزة هنداوي، ومؤلف الكتاب جمال عبد القادر، سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير.

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