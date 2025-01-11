رمضان 2025.. آسر ياسين من كواليس التحضير لمسلسل "الحب كله"

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان آسر ياسين، استعداداته وتحضيراته لتصوير مسلسل "الحب كله"، المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر آسر ياسين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يقوم بقراءة سيناريو المسلسل وكتب: "بفضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصور مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا، ومحضر لكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجعيكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي، مستني رأيكم قريب، رمضان 2025، استعدوا".

مسلسل "الحب كله" يشارك ببطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية من بينهم آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، غادة طلعت تأليف وإخراج تامر محسن.

وكانت آخر مشاركات الفنان آسر ياسين بفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، وسط مجموعة من النجوم الشباب وهم نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد غزي، أحمد بحر، عبد الرحمن محمد، نور إيهاب، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

يذكر أن، الفنان آسر ياسين يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.

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