"الجميلة الأصيلة".. هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد زوجته - صور

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان هشام ماجد، بعيد ميلاد زوجته، ونشر صور لهما بعدد من المناسبات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر الثنائي بالصور وهما يستمتعان بوقتهما بعدد من الدول الأوروبية، وكتب هشام ماجد: "عيد ميلاد سعيد، امرأتي العزيزة الغالية الجميلة الحبيبة الأصيلة".

ويعرض للفنان هشام ماجد حاليًا بالسينمات، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم هنا الزاهد، مي عمر، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

ويواصل الفنان هشام ماجد تحضيراته لعرض مسرحيته الجديدة "البقاء للأصيع" المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في الفترة من 12- 16 يناير الجاري، وسط مشاركة نخبة من نجوم المسرح وهم شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد أسامة أوس أوس، مروة أنور، إخراج محمد أوتاكا.

يذكر أن، الفنان هشام ماجد يشارك بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" في موسم دراما رمضان 2025، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وسط عودة عدد من نجوم الجزء الأول وهم أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، تأليف وإخراج خالد دياب.

اقرأ أيضا:

زينة لـ مخرج "العتاولة 2": "جالي عقد عمل في سويسرا وإيطاليا"..والأخير:"هنشيلك من المسلسل"

محمد ياسين وعبدالرحيم كمال وعمر عبدالعزيز ينعون سمير عوف



