تصدرت التريند بسبب مسلسل "حكيم باشا".. 20 صورة لدينا فؤاد

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجهت رسالة للفنان مصطفى شعبان التي تشاركه بطولة مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأعربت دينا فؤاد عن حماسها وسعادتها بالعمل مع الفنان مصطفى شعبان، وعن كون دورها مختلف عن ما اعتاده الجمهور منها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة دينا فؤاد، بمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، وشارك ببطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مسلسل "حكيم باشا" يشارك ببطولته كل من سهر الصايغ، رياض الخولي، أحمد صيام، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.