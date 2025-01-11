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تصدرت التريند بسبب مسلسل "حكيم باشا".. 20 صورة لدينا فؤاد

11:15 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد تستمتع بوقتها مع صديقاتها
  • عرض 20 صورة
    الفنانة دينا فؤاد
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد في الجيم
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد تؤدي مناسك العمرة
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد مع الفنان محمد رجب
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد مع أحمد العوضي من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد مع ابنتها
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد مع أمير كرارة وخالد سليم
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد مع فريق عمل مسلسل حق عرب
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد من حفل توزيع جوائز نجم العرب
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد مع إيمان العاصي
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد
  • عرض 20 صورة
    الفنانة دينا فؤاد بإحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد بإطلالة شتوية
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد من كواليس مسلسل حق عرب
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد والفنانة إيمان العاصي
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجهت رسالة للفنان مصطفى شعبان التي تشاركه بطولة مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأعربت دينا فؤاد عن حماسها وسعادتها بالعمل مع الفنان مصطفى شعبان، وعن كون دورها مختلف عن ما اعتاده الجمهور منها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة دينا فؤاد، بمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، وشارك ببطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مسلسل "حكيم باشا" يشارك ببطولته كل من سهر الصايغ، رياض الخولي، أحمد صيام، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

دينا فؤاد بواسطة الذكاء الاصطناعي دينا فؤاد مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان 2025
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