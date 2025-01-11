بعد جدل عمر متولي.. مجدي الهواري يكشف عن رأيه في النجم الراحل شكري سرحان

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج والمنتج، مجدي الهواري، عن رأيه في موهبة الفنان الراحل شكري سرحان، وذلك بعد حديث الفنان عمر مصطفى متولي والفنان أحمد فتحي عنه وانتقاد موهبته، وتصدرهما محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الهواري عدد من البوسترات الخاصة بأفلام الراحل شكري سرحان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "أهم بكتير من انه ممثل موهوب ولا ممثل موظف، وده يختلفوا عليه كتير من عظماء الصناعة في العالم، لأن التمثيل أصلُا معاييره بتختلف على مر الزمن والوقت والحقبة الزمنية المعينة والخلقية المسرحية أو الغير مسرحية في دراسته، موضوع كبير والفرق بينهم كبير بين الدراس والموهوب، ومودة في مدارس التمثيل في العالم والمناهج الحديثة".

وتابع: "بس المفارقة الغريبة والعجيبة أن أفضل الأدوار وأحلى الروايات وأقوى الأفلام في تاريخ وذاكرة أهم 100 فيلم في السينما العربية، كان بطلها هو شكري سرحان، يمكن ده هو اللي مخلي طارق الشناوي يقول أنه موهوب، بس اللي مش واخد باله منه أن ممكن ممثل بيعمل دور صغير في رواية عظيمة يبقى موهوب أكتر من بطل الرواية مثلًا، وتعالوا نفتكر دور تحية كاريوكا في فيلم شباب امرأة، أحلى من دور الضحية نفسه وعبد الوارث عسر في نفس الفيلم عمل مشهد عظيم وهو بيجلد الثور".

واستكمل: "وفيلم زي امرأة على الطريق وعظمة هدى سلطان أمام نفس الممثل وسعاد حسني في السفيرة عزيزة أمام هو هو الممثل، وشادية في اللص والكلاب، وسعاد حسني تاني في الزوجة الثانية، وهي بتقول له أبو العلا بصوتها إلى آخره".

وأنهى حديثه قائلا: "ايه هي الأفلام بقى تفتكروا انتم 10 منها بس، والباقي حدث ولا حرج!!، رغم أنه مكنش موهوب في رأيي وأضم صوتي إلى رأي يسري نصر الله فنيًا".

ويواصل المخرج والمنتج مجدي الهواري، الترويج لمسلسل "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند، وكشف عن عدد من البوسترات التشويقية لعدد من القصص استعدادًا لعرضها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون خلالها عدد كبير من الكتاب وهم عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، محمد إسماعيل أمين.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج مجدي الهواري كانت بمسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.





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