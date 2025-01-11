"جرأة وتألق".. تارا عماد تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، من داخل معبد الأقصر.

وخضعت تارا عماد لجلسة تصوير على هامش حفل الافتتاح، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت وكتبت: "تشرفت بحضوري للمرة الأولى فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر في هذه المدينة الجميلة".

وانهالت عليها التعليقات، وجاءت:" جرأة وشياكة، جميلة، برنسيس، الجمال الراقي، أجمل فنانة، شياكة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة تارا عماد في الدراما التلفزيونية، بمسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "لأول مرة" بطولة الفنان عمر الشناوي، والجزء الثاني من مسلسل "جودر" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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