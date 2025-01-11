بالصور- أميرة أديب تنشر أحدث جلسة تصوير في برلين

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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة أميرة أديب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك خلال وجودها في برلين، ألمانيا.

وظهرت أميرة في الجلسة باللونين الأبيض والأسود، وظهرت وهي تحمل كاميرا فوتوغرافية وكأنها تغازل جمهورها ومتابعيها، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية بعدد من شوارع برلين، وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها.

وطرحت الفنانة الشابة أميرة اديب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "ضلمة ونور" وكانت على طريقة الفيديو كليب، ونشرتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر مشاركات أميرة أديب كان بالجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" عام 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية والنجوم الشباب وهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، تأليف وإخراج هاني كمال.

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