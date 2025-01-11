لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- أميرة أديب تنشر أحدث جلسة تصوير في برلين

07:51 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 7 صورة
    الفنانة الشابة أميرة أديب
  • عرض 7 صورة
    أميرة أديب من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 7 صورة
    أميرة أديب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 7 صورة
    أميرة أديب من أحدث ظهور على إنستجرام
  • عرض 7 صورة
    أميرة أديب تغازل جمهورها ومتابعيها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة أميرة أديب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك خلال وجودها في برلين، ألمانيا.

وظهرت أميرة في الجلسة باللونين الأبيض والأسود، وظهرت وهي تحمل كاميرا فوتوغرافية وكأنها تغازل جمهورها ومتابعيها، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية بعدد من شوارع برلين، وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها.

وطرحت الفنانة الشابة أميرة اديب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "ضلمة ونور" وكانت على طريقة الفيديو كليب، ونشرتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر مشاركات أميرة أديب كان بالجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" عام 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية والنجوم الشباب وهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، تأليف وإخراج هاني كمال.

اقرأ أيضا:

زينة لـ مخرج "العتاولة 2": "جالي عقد عمل في سويسرا وإيطاليا"..والأخير:"هنشيلك من المسلسل"

محمد ياسين وعبدالرحيم كمال وعمر عبدالعزيز ينعون سمير عوف

الفنانة أميرة أديب إنستجرام أميرة أديب ألمانيا برلين أغنية ضلمة ونور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جرأة وتألق".. تارا عماد تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان