رسالة غامضة من عمرو سلامة للأجيال القادمة.. ماذا قال؟

كتب – مؤمن سعد:

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة غامضة للأجيال القادمة، اعتذر لهم من خلالها دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لتقديم هذا الاعتذار.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نفسي اعتذر مقدمًا للأجيال القادمة على حاجات كتير، بس أضعف الإيمان، لما يكبروا وينتقدونا مش هرد عليهم، هوطي راسي وأقولهم عندكم حق".

يُذكر أن المخرج عمرو سلامة ينتظر عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "بريستيج".

وقدم في الدراما التليفزيونية مؤخرا مسلسل "ساعته وتاريخه"، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة. ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما، وهم أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، أحمد داش، ياسمينا العبد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة.



