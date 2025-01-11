يسري نصر الله يكشف عن رأيه في القبلات والمشاهد الجريئة في السينما

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج الكبير يسري نصر الله، عن رأيه في القبلات والمشاهد الجريئة في الأفلام.

وحل يسري نصر الله ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتحدث عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن كواليس وأسرار تخص حياته الشخصية والعملية.

وعن رأيه في القبلات والمشاهد الجريئة، قال: "الناس تقعد تقول إن فيه مشاهد خادشة للحياء في بعض الأفلام، لكن ده غير حقيقي، ولو فيه اتنين حبوا بعض وباسوا بعض مفيهاش أي مشكلة بالنسبة لي، أنا زمان مكنتش بواجه أي مشاكل مع الرقابة بسبب أفلامي اللي فيها قبلات، المخرجين في الوقت الحالي عندهم صراع مع الرقابة، وأفلام كتير بتتوقف أو بيتشال منها مشاهد".

وكرم المخرج يسري نصرالله مؤخرًا بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 العام الماضي، كما تضمن المهرجان "ماستر كلاس" ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وشهد حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما احتفاءً بمسيرة المخرج الكبير.

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