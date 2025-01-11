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تصدرت التريند بعد ظهورها في باريس.. 20 صورة لـ آيتن عامر

06:36 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    إطلالة شبابية للفنانة أيتن عامر
  • عرض 19 صورة
    الفنانة أيتن عامر
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر تتجول في شوارع باريس
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر تتألق في جلسة تصوير
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر تحتفل بالكريسماس
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر في البحرين
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر في الرياض
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر في المملكة العربية السعودية
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر في بيروت
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر في دبي
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة شبابية
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر بإحدى جلسات التصوير
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر في مراسي
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر من كواليس برنامج الليلة دوب
  • عرض 19 صورة
    أيتن عامر
  • عرض 19 صورة
    جلسة تصوير أيتن عامر
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة أيتن عامر، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في شوارع باريس.

وظهرت أيتن عامر مرتدية إطلالة شتوية والتقطت عدد من الصور التذكارية بأحد الشوارع في باريس، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أيتن عامر في الدراما التلفزيونية بمسلسلي "تل الراهب" بطولة الفنان محمد رياض، ومسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، تشارك أيتن عامر بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب.

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محمد ياسين وعبدالرحيم كمال وعمر عبدالعزيز ينعون سمير عوف

أيتن عامر شوارع باريس
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