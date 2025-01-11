تصدرت التريند بعد ظهورها في باريس.. 20 صورة لـ آيتن عامر

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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة أيتن عامر، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في شوارع باريس.

وظهرت أيتن عامر مرتدية إطلالة شتوية والتقطت عدد من الصور التذكارية بأحد الشوارع في باريس، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أيتن عامر في الدراما التلفزيونية بمسلسلي "تل الراهب" بطولة الفنان محمد رياض، ومسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، تشارك أيتن عامر بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب.

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