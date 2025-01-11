محمد ياسين وعبدالرحيم كمال وعمر عبدالعزيز ينعون سمير عوف

أول تعليق من تامر عاشور بعد احياء أولى حفلاته في كندا (صور)

القاهرة- مصراوي:

نعى المخرج الكبير محمد ياسين، عبر حسابه على موقع فيسبوك، المخرج الكبير سمير عوف، الذي غادر عالمنا قبل ساعات.

ونشر ياسين صورة للراحل، معلقا "الأستاذ/ سمير عوف.. وداعا"، وقام بالتعليق على منشوره المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، والذي كتب "ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه الصبر، أستاذ كبير تعمد التخفي عن الأضواء ولكن أعماله ستظل دائما أمام الأضواء"، وعلق السيناريست عبدالرحيم كمال "رحمه الله رحمة واسعة".

كانت نقابة المهن السينمائية، نعت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، المخرج التسجيلي القدير سمير عوف، وكتبت: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المخرج التسجيلي القدير سمير عوف، مخرج مصري تخرج من أكاديمية الفنون، المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1965، وعمل في بداية حياته الفنية كمساعد مخرج للعديد من المخرجين منهم: كمال الشيخ في فيلم (المخربون) عام 1965، والمخرج توفيق صالح في فيلم (المتمردون) عام 1966، والمخرج شادي عبدالسلام في فيلم (المومياء) عام 1969".

وتابعت صفحة النقابة متحدثة عن مشوار سمير: "التحق بالعمل في إدارة البرامج التسجيلية بالتليفزيون المصري من عام 1966 حتى 1985، وشارك عدة مرات كرئيس وعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها: المهرجان القومي للسينما المصرية، ومهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، عمل عوف كمحاضر لمادة السينما التسجيلية في معهد التليفزيون المصري، تم تكريم عوف في المهرجان القومي للسينما المصرية، صدر كتاب عن حياته بعنوان (سمير عوف – المسافر إلى الذات) عام 2002."

واختتم بيان النقابة "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".