ماذا قالت ويزو عن السبب وراء فقد جزء من وزنها؟

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، عن السبب وراء فقد جزء كبير من وزنها.

وقالت ويزو، ببرنامج "أسرار النجوم": "أنا بخس من خلال برنامج غذائي، ومش هقدر أعمل عملية تكميم".

وتابعت ويزو: "بعد تجربتي الأخيرة مع البنج أثناء ولادتي لأبنائي مسك وإسماعيل.. أي عمليات غيرها خارج حساباتي".

وأضافت: "نفسي أمثل دراما، لأني بدأت أحس الدراما أصعب مش الكوميدي اللي أصعب، وأنا فعلا عايزة أمثل دراما وأبقى ممثلة شاملة، وأشوف دور سيكوباتي أو دور واحدة شريرة.. ونفسي أقدم أدوار مركبة، تطلع اللي جوا البني آدم هو فعلا بيمثل ولا لأ، أنا بحاول اعمل ده جدًا".

يذكر أن، آخر أعمال ويزو مشاركتها في مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، هيدي كرم، وحاتم صلاح، وتم عرضها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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