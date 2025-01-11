أول تعليق من تامر عاشور بعد احياء أولى حفلاته في كندا (صور)

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء أمس الجمعة، أولى حفلاته الغنائية في كندا.

ونشر تامر، صورا من الحفل، عبر حسابه على غنستجرام، وعلق: "كان يوم أكتر من رائع في أول حفله في كندا .. هستناكم بكرة في نيويورك".

على جانب آخر، يستعد تامر عاشور، لطرح ألبومه الجديد "ياه" يوم 15 يناير الجاري على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ألبوم "ياه"، يضم 12 أغنية، وهم: الله يحنن، حبيبي القديم، حبك رزق، أنا مكرهتوش، يوم ماهنسى، مرتحناش، يوم ما هابعد، أصلي بعيد، جم شرفوا، مش بعرف أنام، متعملهاش حكاية، والدنيا.

ويتعاون تامر عاشور في الألبوم، مع الشعراء، عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، ومن الملحنين ، محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري.

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