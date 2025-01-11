ماس محمد رحيم توجه رسالة لـ تامر حسني بسبب احتفالية تكريم اسم والدها

كتب- مروان الطيب:

تحدثت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، عن كواليس الاحتفال باسم والدها في دار الأوبرا المصرية، الذي شهد مشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء والشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وحلت ماس ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل محمد رحيم، وعن تأثرها برحيله، وأنه كان داعما لها، وعما إذا كانت تفكر في خوض تجربة الغناء.

وعن وقوف تامر حسني بجانبها بعد رحيل والدها قالت: "تامر حسني اللي اقترح عليا أطلع أغني على المسرح، ودي كانت فكرته وكل حاجة في الموضوع، وكمان إضافة صوت بابي في الأخر، وأنا بحب تامر أوي، وهو إنسان شهم وجدع وراقي وده حقيقي فعلًا، ووقف جمبي جدًا وأنا عمري ما هنساه له ده".

ووجهت رسالة له وقالت: "وبقوله يا تيمو أنا بحبك أوي مش من شوية ده من زمان جدًا، وبابي كان بيحبك أوي، فدي حاجة بتتورث وهو حبك حب فظيع وبدأوا مع بعض، وانا مش مش مصدقة أني أنا كمان ببدأ وانك كنت معايا في بداياتي".

View this post on Instagram A post shared by Aadet Settat - قعدة ستات (@aadetsettat)

وكان الظهور الأخير لماس محمد رحيم في حفل تكريم اسم والدها الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من الشعراء والملحنين ونجوم الوسط الغنائي.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية، ومنهم: عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، وغيرهم.

اقرأ أيضا:

13 معلومة عن الفنان صالح العويل بعد نقله للمستشفى في حالة حرجة

"كله مسموح".. كارول سماحة تعود للمسرح بعد غياب 17 عامًا