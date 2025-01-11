بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ ميرنا نورالدين والجمهور يعلق (صور)

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يُشرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده، جميلة، جميلة الجميلات، ما أحلاكي، العسلاية ميرنا".

وتشارك ميرنا نورالدين في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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