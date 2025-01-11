لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ ميرنا نورالدين والجمهور يعلق (صور)

03:31 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ميرنا نور الدين (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يُشرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده، جميلة، جميلة الجميلات، ما أحلاكي، العسلاية ميرنا".

وتشارك ميرنا نورالدين في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

اقرأ أيضا:

"رقص وغناء".. 25 صورة لنجمات الفن في عيد ميلاد سميرة سعيد

رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد سميرة سعيد (صور وفيديو)

ميرنا نور الدين نجوم الفن دراما رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماس محمد رحيم توجه رسالة لـ تامر حسني بسبب احتفالية تكريم اسم والدها

إعلان

إعلان