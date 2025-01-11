بـ"فستان قصير".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يغازلها (صور)

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان قصير.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمر، حلاوتك، العسل كله، السكر كارولين".

وتخوض كارولين عزمي دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" .

مسلسل "فهد البطل"بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، كارولين عزمي، وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا:

"رقص وغناء".. 25 صورة لنجمات الفن في عيد ميلاد سميرة سعيد

رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد سميرة سعيد (صور وفيديو)