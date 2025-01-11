بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة الجميلات، أحلى قمر يا ناس، ملكة جمال مصر، إيه القمر ده، ما شاء الله ربنا يسعدك، تبارك الله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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