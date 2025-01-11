لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

21 يناير.. نصير شمة يفتتح معرضه الجديد للفن التشكيلي في دار الأوبرا المصرية

02:59 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نصير شمة يفتتح معرضه الجديد للفن التشكيلي في دار الأوبرا المصرية
  • عرض 4 صورة
    نصير شمة يفتتح معرضه الجديد للفن التشكيلي في دار الأوبرا المصرية
  • عرض 4 صورة
    نصير شمة يفتتح معرضه الجديد للفن التشكيلي في دار الأوبرا المصرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:
يفتتح الموسيقار والفنان التشكيلي نصير شمة معرضه الجديد للفن التشكيلي في السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير في جاليري الباب بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو ومجموعة من الفنانين والشخصيات العامة.
ويستمر المعرض حتى يوم ١ من فبراير المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، عدا يوم الجمعة.

يُقام معرض نصير شمة التشكيلي الأول في مصر والثاني في مسيرته الفنية في جاليري الباب بدار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

شارك نصير شمه سابقاً في معارض جماعية، منها أبو ظبي آرت، لعامين متتاليين ومعرض شخصي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وعبّر في بيان صحفي عن سعادته بالعودة إلى مصر من خلال هذا المعرض التشكيلي الذي يمثل خطوة جديدة في مسيرته الإبداعية.

دار الأوبرا المصرية نصير شمة دار الأوبرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي والجمهور يعلق (صور)

إعلان

إعلان