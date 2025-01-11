21 يناير.. نصير شمة يفتتح معرضه الجديد للفن التشكيلي في دار الأوبرا المصرية

كتبت- منى الموجي:

يفتتح الموسيقار والفنان التشكيلي نصير شمة معرضه الجديد للفن التشكيلي في السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير في جاليري الباب بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو ومجموعة من الفنانين والشخصيات العامة.

ويستمر المعرض حتى يوم ١ من فبراير المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، عدا يوم الجمعة.

يُقام معرض نصير شمة التشكيلي الأول في مصر والثاني في مسيرته الفنية في جاليري الباب بدار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

شارك نصير شمه سابقاً في معارض جماعية، منها أبو ظبي آرت، لعامين متتاليين ومعرض شخصي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وعبّر في بيان صحفي عن سعادته بالعودة إلى مصر من خلال هذا المعرض التشكيلي الذي يمثل خطوة جديدة في مسيرته الإبداعية.