ماس محمد رحيم تعلق على غياب عدد من نجوم الغناء عن حفل تكريم اسم والدها

كتب- مروان الطيب:

تحدثت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، عن كواليس الاحتفال باسم والدها الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وشهد مشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء والشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وحلت ماس ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل محمد رحيم، وعن تأثرها برحيله، ودعمه الدائم لها، وعما إذا كانت تفكر في خوض تجربة الغناء.

وعن غياب عدد من نجوم الغناء عن الاحتفالية قالت: "دي حاجات مذكورة للتاريخ انه هو عملهم شغل جميل أو قضوا وقت حلو مع بعض سوا وعملوا حاجة حلوة في الحياة مع بعض، ودي مسألة شخصية أنا مش في حياتهم، ودي حاجة ممكن تزعل بس أنا عندي استيعاب للي قدامي مهما كانت ظروفه، والغايب حجته معاه".

وكان الظهور الأخير لماس محمد رحيم في حفل تكريم اسمه الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من الشعراء والملحنين ونجوم الوسط الغنائي.

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الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية، ومنهم: عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبدالوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي.

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