ماس محمد رحيم تكشف كواليس رؤيتها لوالدها في الحلم بعد رحيله

كتب- مروان الطيب:

كشفت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، عن رؤيتها لوالدها في الحلم بعد وفاته، وكشفت عن تفاصيله وما دار بينهما.

وحلت ماس ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل محمد رحيم، وعن تأثرها برحيله، وأنه كان داعما لها بشكل دائم، وعما إذا كانت تفكر في خوض تجربة الغناء.

وعن رؤيتها لوالدها في الحلم قالت: "حلمت بيه من بعد وفاته، كنت شوفته في الحلم قولت له أنا مش مصدقة هو أنا بحلم، قالي ليه؟، قلت له عشان من ساعة ما شوفتك ماعشتش لحظة واحدة وحشة، قالي بموت فيكي يا مايسي، وصحيت، حلم عمري ما هنساه عشان جالي في وقت كنت عاجزة فيه أوي وبصوته وكل حاجة كان هو، وهو كان دايمًا يدلعني يقول لي يا مايسي، وكان بابي اللي بيتكلم".

وكان الظهور الأخير لماس محمد رحيم في حفل تكريم اسمه الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من الشعراء والملحنين ونجوم الوسط الغنائي.

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الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية، ومنهم: عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبدالوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق.

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