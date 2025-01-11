منة فضالي تعلق على واقعة التعدي بالضرب على الفنان عبدالمنعم عمايري

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة منة فضالي، على واقعة التعدي على الفنان السوري عبد المنعم عمايري بالضرب في أحد شوارع سوريا ما جعله يفقد الوعي.

وكتبت منة، عبر حسابها على فيسبوك: "عبدالمنعم عمايري قيمة فنية كبيرة جدا وفي الآخر أب.. اللي حصل معاه شيء صعب ولازم يكون في عقاب،

سلامتك ألف سلامة صديقي العزيز من كل شر".

وكانت مريم ابنة الفنان عبد المنعم عمايري، كشفت تفاصيل واقعة الضرب الذي تعرض له والدها.

وكتبت مريم، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني وأبي مرمي على الأرض مغمى عليه! هي هية الأمانة والثقة بإنه نعمر بلد جديدة، قد أبوه وعم يضربوا ويرفسو برجليه عكبدو! ماشاءالله فعلا شي بيرفع الراس، وين القانون وين الحكم وين الدين والشهادة؟ دينك بيسمحلك تمد إيدك وترفع سلاح عواحد قد أبوك؟ وين الأخلاق بإنك تضرب زلمة قد أبوك لتخليه يغمى عليه عالأرض؟ القانون وين والدين والشهادة وين؟ ما قلتولنا بلد متحضر ما بيسكت عالقانون، حق أبي مين بجبلي ياه؟ حق أبي والمنظر يلي شفناة أنا وأختي مين برجعلنا ياه".

وأضافت: "ما قلتلونا نحن سوا لنعمر البلد ونساعد الناس ونكون إيد بإيد لنساوي سوريا الجديدة؟ ما قلتو رح تحمو الكل؟ وين الحضارة؟.. دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك إنك تضرب واحد أكبر من أبوك؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط وبتتصرف بكل قانون ووعي يا محترم، يتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ليغمى عليه".

جدير بالذكر أن آخر أعمال عبد المنعم عمايري، كان مسلسل "صراع التلال" ويشارك في بطولته كل من خالد القيش، وأيمن رضا، ومرح جبر، وعلاء الزعبي، وحسن خليل، وإسماعيل مداح، وروعة السعدي، ودانا جبر، وهمام رضا، وتركي أعرج، وسعيد سرحان، وتأليف وإخراج تامو زين.

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