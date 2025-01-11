زينة لـ مخرج "العتاولة 2": "جالي عقد عمل في سويسرا وإيطاليا"..والأخير:"هنشيلك من المسلسل"

كتب- هاني صابر:

وقعت محادثة بين الفنانة زينة وأحمد خالد موسى مخرج مسلسل "العتاولة 2" في وصلة مزاح بينهما عقب نشر الأولى جلسة تصوير جديدة بأحدث ظهور لها.

ونشرت زينة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما يمنحك راحة البال هو رضاك بما تملكه، وإيمانك بأن ما يحدث لك هو الخير وهو الأصلح.. الحمد لله".

وتفاعل المخرج أحمد خالد موسى مع تدوينتها، وعلق: "أسمعك تاني تقولي بردانة وعاوزة أروح الكرفان". لترد زينة عليه قائلة: "هههههه طب مش جاية، وريني بقا هتعمل إيه.. جالي عقد عمل في سويسرا وإيطاليا". وعاد مخرج "العتاولة 2" ليرد عليها، قائلا: "هنعمل عتاولة روما، وهنشيلك من المسلسل".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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