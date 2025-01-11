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8 صور لـ زينة بإطلالة شتوية.. والجمهور: "ألوانك تحفة" (صور)

01:50 م السبت 11 يناير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية.

ونشرت زينة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما يمنحك راحة البال هو رضاك بما تملكه، وإيمانك بأن ما يحدث لك هو الخير وهو الأصلح.. الحمد لله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ألوانك تحفة ، القمر بتاعنا، ماشاء الله، الجميلة بزيادة، أحلى زينة، عسولة أوي".

يذكر أن، زينة يعرض لها حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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