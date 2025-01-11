دنيا سمير غانم تنشر فيديو يرصد كواليس تحضيراتها لـ "مكسرة الدنيا"

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد كواليس تحضيراتها لمسرحية "مكسرة الدنيا" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 7 يناير.

ونشرت دنيا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسرحية مكسرة الدنيا".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتبت رانيا فريد شوقي "حبيبتي مبروك ودايما مكسرة الدنيا يا رب". بيما كتب هشام عاشور "نجمة". فيماء جاءت بعض تعليقات الجمهور "كلها دلال عبد العزيز رحمة الله عليها، الله أكبر إيه الجمال والعظمة دي، عايزينها في مصر، شكل مامتك الله يرحمها ويغفر لها، المسرحية كسرت الدنيا وطالعة تجنني، أجمل واحدة".

تدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا" في إطار موسيقي/ استعراضي، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري.

ويشارك ببطولة المسرحية دنيا سمير غانم، محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، وآخرين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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