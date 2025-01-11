آسر ياسين لوالدته بعد اطلاقها أول حلقة من بودكاست "في بيت نوني": "فخور بكِ"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان آسر ياسين، رسالة لوالدته بعد اطلاقها أول حلقة من بودكاست "في بيت نوني".

ونشر آسر ياسين، صورة لوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أمي الحبيبة أطلقت أول حلقة من بودكاستها (في بيت نوني).. هذه اللحظة ليست فقط حلمًا يتحقق لها، بل هي مصدر إلهام لنا جميعًا".

وأضاف: "استمعوا إلى كلماتها الدافئة وتجربتها الغنية التي ستلمس قلوبكم.. فخور بكِ دايما يا أمي".

ويخوض آسر ياسين دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحب كله" الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة.

ويجسد "آسر" بالمسلسل شخصية رجل أعمال كبير يتورط في العديد من عمليات غسيل الأموال وتجارة العملة وتنشأ بينه وبين مي عز الدين علاقة حب تنتهي بالزواج.

مسلسل "الحب كله" مكون من 15 حلقة وهو بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، وآخرين، ومن إخراج تامر محسن.

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