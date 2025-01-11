"رقص وغناء".. 25 صورة لنجمات الفن في عيد ميلاد سميرة سعيد

كتب- هاني صابر:

حرص عددا من نجمات الفن على حضور حفل عيد ميلاد المطربة سميرة سعيد الـ 67 الذي أقيم مساء أمس الجمعة 10 يناير الذي يوافق يوم مولدها.

وحضرت من النجمات عيد ميلاد سميرة سعيد كلا من يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

وشاركت يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين صديقتهم سميرة سعيد بالغناء والرقص على أغنية "هوا هوا" للديفا ، وأغنية "يا قمر" لعمرو دياب، احتفالا بهذه المناسبة.



وتعد المطربة سميرة سعيد من مواليد 10 يناير 1958 .

وقدمت سميرة سعيد طوال مشوارها الفني ما يقرب من 46 ألبوما، وحصدت العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م.

وتزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي".

وولدت سميرة سعيد بالمغرب، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وشاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر الـ 9 سنوات وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبدأت "سميرة" مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات بأول أعمالها (إلهي) و (سبحان الالاه) و (قول للمليحة) و (شكونا إلى أحبابنا) ، وأصدرت أول اسطوانة لها في 1971 بعنوان "لقاء"، وانتقلت إلى القاهرة عام 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما "الدنيا كده" و "الحب اللي أنا عايشاه".